Seuntjens van schlemiel tot held: Meer geluk dan wijsheid

De VVV'er was vorige week met een eigen doelpunt in de verloren thuiswedstrijd tegen AZ (0-2) nog de schlemiel. Seuntjens hield ook een kapotte knie over aan dat duel. ,,Die wond is nog steeds open. Het risico dat ik erop zou vallen was te groot. Maar de trainer wilde me er toch bij hebben voor het laatste kwartier. De fysiotherapeut zei: als je erin komt, gaan we toch alleen maar ballen in de zestien pompen, dan is er weinig kans dat er iets met je knie gebeurt. Mooi dat het zo uitpakt.''