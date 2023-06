Shanice van de Sanden na bijna twee jaar terug bij Leeuwinnen-familie: ‘Dat doet wel wat met me’

Ondanks twee nederlagen houdt Oranje miljoenen over aan Final Four in eigen land

Het Nederlands elftal heeft 7 miljoen euro verdiend in de derde editie van de Nations League. Oranje eindigde als vierde en laatste in de finaleronde, na een verloren troostfinale tegen Italië (2-3) in Enschede. Dat levert de KNVB 2,5 miljoen euro op. De vier deelnemers aan de finaleronde waren na de groepsfase al zeker van 4,5 miljoen euro.