Sibon: ‘Heerenveen zit voor eeuwig in mijn hart’

,,Als je er goed over nadenkt is het natuurlijk best bijzonder, een dorpsclub die is uitgegroeid tot een bolwerk met aanzien in heel Nederland en wellicht ook nog een beetje daarbuiten. SC Heerenveen is een club die ertoe doet. En dan is het mooi dat je, zoals ik, een aandeel heb mogen leveren aan die geschiedenis. Het spreekt redelijk voor zich dat die titel van Europees clubtopscorer bijzonder is voor me, zoals het winnen van de bekerfinale tegen FC Twente in 2009 eveneens een hoogtepunt blijft. Maar ik kan nóg talloze momenten opnoemen waar ik met genoegen aan terugdenk. Of het nu Ajax, Feyenoord of PSV is; we hebben ze allemaal verslagen in Friesland. Ik kan me duels herinneren met Vitesse en AZ die er hier met respectievelijk 7-0 en 5-0 afgingen. En wat te denken van de 9-0 tegen Heracles met zeven goals van Afonso Alves? Zeker in dat jaar onder Gertjan Verbeek hebben we ongelooflijk veel doelpunten gemaakt en voor heel veel amusement gezorgd. AC Milan versloegen we weliswaar niet, maar tegen zo’n tegenstander speel je ook niet elke dag. Echt, het was fantastisch om voor SC Heerenveen te mogen spelen. De club zit voor eeuwig in mijn hart. Ik wens iedereen in en rondom de club dan ook een leuke verjaardag toe. En neem een stukje taart, zou ik zeggen.”