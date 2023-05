Siem de Jong (34) zwaait vrijdag af na carrière vol prijzen en blessures

,,De droom begon bijna dertig jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen. Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer", laat Siem de Jong weten.

De Jong, die op 28 januari 1989 werd geboren in het Zwitserse Aigle, maakte op zijn zestiende de overstap van De Graafschap naar Ajax. Daar zorgde hij op 15 mei 2011 met twee doelpunten tegen FC Twente (3-1 winst) voor de eerste landstitel in jaren, waarna Ajax ook in de drie daaropvolgende seizoenen landskampioen werd. De Jong vertrok vervolgens in de zomer van 2014 voor 8,7 miljoen euro naar Newcastle United, waar hij een lucratief achtjarig contract tekende. Door een klaplong en ander blessureleed kwam hij in de Premier League echter weinig aan spelen toe.