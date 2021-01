Siem de Jong kent dramatische start bij knoeiend Heerenveen

Na zeven wedstrijden zonder zege snakte Heerenveen weer eens naar een driepunter. Tegen Fortuna Sittard deed het daartoe een poging met winteraankoop Siem de Jong meteen in de basis. Hij moet in de tweede seizoenshelft zorgen voor de nodige aanvallende impulsen vanaf het middenveld.



Maar De Jong beleefde met zijn ploeg een dramatische middag in het eigen Abe Lenstra Stadion. Vooral in de eerste helft ging het van kwaad tot erger bij de Friezen, die in de eredivisie al ruim twee maanden niet meer hebben gewonnen en hopeloos uit vorm zijn. Hoewel het eerste gevaarlijke moment van het duel nog wel van Heerenveen kwam via Henk Veerman, wist Fortuna daarna in een tijdbestek van zeventien minuten drie keer te scoren.