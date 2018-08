Simpele generale voor Ajax tegen kansloos Emmen

Door Daniël Dwarswaard



Erik ten Hag had met het oog op de cruciale wedstrijd dinsdag tegen Dinamo Kiev (play-offs Champions League) twee spelers rust gegeven. Lasse Schöne en Noussair Mazraoui zaten op de bank en in hun plaats speelden Rasmus Kristensen en Carel Eiting.



Ajax begon perfect aan de wedstrijd. Hakim Ziyech maakte al binnen tien minuten de eerste Amsterdamse treffer. De Marokkaanse spelmaker legde de bal fraai voor zijn favoriete linkerbeen en schoof koeltjes in de korte hoek binnen.



FC Emmen, dat dit seizoen debuteert in de eredivisie, kon totaal geen vuist maken in de Johan Cruijff Arena. Ajax kwam daarom ook verdiend vlak voor rust op een comfortabele 2-0 voorsprong. Na een prima voorzet van Dusan Tadic kopte Ziyech op de lat en kon Klaas-Jan Huntelaar uit de rebound scoren. Even daarvoor was Ziyech al dichtbij met een prachtig dat gered werd door Emmen-keeper Kjell Scherpen.



Het was na rust ook Huntelaar die de 3-0 maakte. Hij kopte raak na een voorzet van Eiting. Dat was voor Ten Hag het sein om de spits een klein halfuur voor tijd naar de kant te halen. De spits kan zich klaar maken voor de wedstrijd dinsdag in Kiev. Zijn vervanger Kaj Sierhuis maakte gisteravond nog twee doelpunten voor Jong Ajax tegen FC Dordrecht.



Ook Frenkie de Jong mocht naar de kant waardoor Mazraoui alsnog wat minuten maakte. Ondertussen bleef Ajax vrij simpeltjes en ongestoord voetballen. Tadic kon daardoor twintig minuten voor tijd nog de 4-0 maken. Een ideale avond voor Ajax: zonder veel inspanning. Zeker omdat Emmen-speler Glenn Bijl vlak voor tijd nog een eigen doelpunt maakte: 5-0.