Simpele zege voor Jong Oranje in Riga

Ronald Koeman: We kunnen winnen van Duitsland

13:44 Ronald Koeman is tevreden over de vier nieuwkomers Denzel Dumfries, Danjuma Groeneveld, Steven Bergwijn en Pablo Rosario. De bondscoach zal niet schromen om de spelers in te brengen als de situatie daar naar vraagt morgen tegen Duitsland in de Arena.