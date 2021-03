Situatie weer uitzichtlozer voor ADO na nederlaag tegen Heracles

Handhaving in de eredivisie is verder uit zicht geraakt voor ADO Den Haag. Kort nadat voornaamste concurrent Willem II van SC Heerenveen won ( 3-1 ), verloor de ploeg van trainer Ruud Brood in eigen huis met 1-2 van Heracles Almelo.

Door Marijn Abbenhuijs

ADO Den Haag is nog verder in de problemen gekomen. In een week waarin naar buiten kwam dat de club financiële zorgen heeft en daardoor in onmin leeft met de Chinese eigenaar United Vansen verloor de ploeg van trainer Ruud Brood plek zestien uit het oog. Want waar er al bijzonder veel druk op de thuiswedstrijd tegen Heracles stond, werd het belang van een overwinning nóg groter doordat Willem II eerder op de avond met 3-1 van SC Heerenveen won.

Urgentie

De urgentie van de eerste thuisoverwinning sinds januari 2020 was lange tijd echter niet van de Haagse ploeg af te zien. ADO creëerde in de eerste helft niets. Daar tegenover stond dat Heracles Almelo ook nooit echt gevaarlijk werd.

Maar na die weinig verheffende eerste helft, brandde het duel na de rust los. Daarin speelde Heracles-rechtsback Noah Fadiga in eerste instantie een bizarre hoofdrol. De 21-jarige Belg dacht de ploeg uit Almelo in de 53ste minuut op voorsprong te brengen. Zijn doelpunt werd, nadat de VAR de buitenspellijntechnologie had toegepast, echter afgekeurd. Een kwartier maakte diezelfde Fadiga alsnog de openingstreffer, maar dan wel voor ADO. De onfortuinlijke verdediger liep de bal binnen nadat Vicente Besuijen op de paal had gekopt.

Volledig scherm ADO Den Haag - Heracles Almelo. © Pro Shots / Toon Dompeling

Vrees voor degradatie

Lang kon ADO de voorsprong niet vasthouden. Vier minuten na de openingstreffer kwam Heracles alweer langszij. Die gelijkmaker viel doordat de Haagse verdediging erg zwak optrad. Met Shaquille Pinas kort in zijn rug kon Sinan Bakis zichzelf eenvoudig vrij draaien en in de korte hoek raak schieten. Even later werd het nog erger voor de thuisploeg toen Rai Vloet van buiten het strafschopgebied keihard de 1-2 binnen schoot.

Daardoor kreeg ADO weer een flinke dreun te verwerken. Waar de club het op bestuurlijk vlak al een tijdlang bijzonder zwaar heeft, wordt de situatie op het veld alsmaar uitzichtlozer. De achterstand op plek zestien, die recht geeft op het spelen van nacompetitie tegen degradatie, bedraagt nu al zes punten. Er moet zo langzamerhand een wonder gebeuren, wil de Haagse ploeg er nog in slagen om in de eredivisie te blijven.

Volledig scherm ADO Den Haag - Heracles Almelo. © Pro Shots / Toon Dompeling

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.