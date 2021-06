Sjaak Polak: ‘Een sporttas vol maandverband, dat vind ik dus geweldig’

Door Daniël Dwarswaard



Sjaak Polak loopt op zijn tandvlees. Hij geeft het onomwonden toe. Het succesvolle jaar als coach van de ADO vrouwen hakt erin. Zaterdag moet de ultieme beloning volgen in de bekerfinale tegen PSV. Daarna gaat Polak op vakantie. Telefoon in de hoek en aan het zwembad liggen. ,,Ook al moet er een bezemsteel mijn neus in, ik ga op vakantie. Ben trouwens wel wat gewend qua coronatesten. Hier bij ADO hebben we er elke week één. En wat denk je? Nooit iemand positief. Dat zegt veel over hoe serieus die meiden het nemen. Ik heb geen neusschotje meer over. Kijk nou, kan mijn neus zo bewegen. Lijkt wel een zeilboot. Als ik nu op Scheveningen ga staan, ben ik over tien minuten in Engeland.”