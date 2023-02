Sjaak Polak ontroostbaar na moord op Volkan Kahraman: ‘Ik stuurde hem nog een appje, maar kreeg geen antwoord’

Spakenburg als eerste amateur­club in zeven jaar tijd naar laatste acht bekertoer­nooi

Spakenburg heeft zich als eerste amateurclub in zeven jaar tijd geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Katwijk, dat eveneens uitkomt in de tweede divisie, werd op Sportpark de Westmaat na penalty’s verslagen. Spakenburg treedt daarmee in de voetsporen van VVSB, dat in het seizoen 2015/2016 zelfs de laatste vier haalde.

0:08