Sjaak Swart verwacht monsterklus voor Ajax in de Kuip: 'Ze zullen echt heel diep moeten gaan daar’

Door Dennis van Bergen



Sjaak Swart (83) loopt al een poosje mee in de voetbalwereld. Maar zelden vond hij het zo lastig om een Klassieker op voorhand in te schatten als nu, een dag voor Feyenoord-Ajax in de Kuip. Eenvoudigweg omdat de Amsterdammers, beseft hij, zich in competitieverband nog weleens willen verslikken. En omdat de ploeg van Arne Slot juist geregeld boven zichzelf uit lijkt te stijgen.