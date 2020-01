Sjaak Troost subtiel afserveren vraagt fluwelen handschoentjes

Oud-Eagle Istvan Bakx straalt in de parel van Zuid-Afri­ka

9:01 Istvan Bakx verbaast zich nog haast iedere dag in Kaapstad. De voormalig middenvelder van Go Ahead Eagles en FC Den Bosch - twee ploegen die zondag tegenover elkaar staan in de eerste divisie - zet in Zuid-Afrika de kroon op zijn carrière met buitenlands avontuur bij Ajax Cape Town. ,,Vanaf mijn balkon kijken we zo op Robbeneiland.”