Sjors Ultee woedend na dramatisch eerste halfuur van Cambuur: ‘Wat we daarna deden, sloeg nergens op’

De degradatiezorgen van Cambuur werden in Rotterdam alleen maar groter. Excelsior steeg naar de ‘veilige’ vijftiende plaats en sloeg een gat van zeven punten met de ploeg van Ultee. ,,We hebben geen ploeg die 1,5 uur vechtvoetbal speelt. We komen dan niet in onze kracht”, aldus Ultee. ,,We moeten op onze eigen manier spelen. Maar dan wel met kwaliteit. We begonnen de wedstrijd met een prima kopbal van Bjørn Johnsen, maar wat we daarna deden, sloeg nergens op.”