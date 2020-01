‘Slangenmens’ was nauwelijks te stoppen

De voormalige linksbuiten van het Nederlands elftal leed aan progressieve spierziekte. Hij is gisteren gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Oud-voetballer Jan Mulder bracht zijn overlijden namens de familie naar buiten.



Rensenbrink verwierf in zijn carrière vooral faam in België, waar hij speelde voor Club Brugge en RSC Anderlecht. Mulder, de voormalig aanvaller die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, noemt hem een ‘hele grote speler’. ,,In België staat hij bekend als de beste speler ooit in de competitie. Hij was een geweldige dribbelaar, zijn specialiteit was de slalom. Hij kreeg in België ook de bijnaam ‘Slangenmens”’, aldus Mulder.



