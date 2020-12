Slap FC Groningen laat kans op derde plek liggen tegen Heracles Almelo

Kansen

In de eerste helft kregen beide ploegen op het kletsnatte veld een paar kansen. Namens de thuisploeg was Ahmed El Messaoudi dicht bij een treffer. Eerst vond hij met een schot van zo’n achttien meter de vuisten van doelman Janis Blaswich, even later kopte hij uit een corner nipt naast. Aan de andere kant was Silvester van der Water na bijna een halfuur spelen gevaarlijk.