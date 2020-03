Slap FC Utrecht laat zich opnieuw verrassen door RKC

RKC heeft na vandaag vijftien punten, zes daarvan pakte de ploeg van trainer Fred Grim tegen FC Utrecht. Na de zege in Stadion Galgenwaard in december (0-1) won RKC vandaag met 2-1 van FC Utrecht. Daarmee heeft RKC plek zeventien weer een beetje in zicht. De voorsprong van ADO Den Haag is nog vier punten. De ‘veilige’ zestiende plek is nog wel tien punten weg.

Dat FC Utrecht vandaag verloor, is eigenlijk onbegrijpelijk. Tot de 69ste minuut leidde de ploeg van trainer John van den Brom in het Mandemakers Stadion. Een opvlieging van Gyrano Kerk halverwege de eerste helft leek dan ook lange tijd het beslissende moment in de wedstrijd. Kerk tekende voor zijn tiende eredivisiedoelpunt en liet maar weer eens zijn waarde zien voor zijn ploeg.

Uitgerekend Sow

n de tweede helft haalde Van den Brom aanvallers Kristoffer Peterson en Issah Abass naar de kant voor middenvelders Bart Ramselaar en Joris van Overeem en dat was direct het moment dat RKC, dat toch al een paar kansen had vandaag, de regie in handen kreeg. Uitgerekend Sylla Sow – jeugdexponent van FC Utrecht – maakte de zo belangrijke 1-1 voor RKC met een knap, hard schot. Een paar minuten later klopte Darren Maatsen doelman Jeroen Zoet eveneens. RKC strafte het slordige, ongeïnspireerde FC Utrecht af en is de zoveelste laagvlieger die punten afsnoept van de ploeg van Van den Brom, die zich ernstig zorgen moet maken met het oog op het bekerduel met Ajax komende woensdag.