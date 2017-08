Slappe start kost Willem II de kop in Utrecht

Willem II beleefde zondagmiddag een valse start in de Galgenwaard en mede daardoor ook in de competitie. Binnen zeven minuten stond de ploeg van Erwin van de Looi met 2-0 achter tegen FC Utrecht, op de ranglijst hebben de Tilburgers nu nul uit twee, nadat vorige week ook al van Excelsior was verloren (1-2).



In Utrecht was het bij de eerste kans van de thuisploeg direct raak. Darryl Lachman verloor een kopduel, Zakaria Labyad kon vrij voor keeper Timon Wellenreuther de hoek uitzoeken: 1-0.In de zevende minuten werd de verdediging van Willem II opnieuw opengereten, maar kon FC Utrecht pas scoren nadat Lukas Görtler een pittige overtreding op Wellenreuther had gemaakt. Dat was arbiter Serdar Gözübüyük en al zijn assistenten echter ontgaan; oud-NAC-spits Cyriel Dessers kon daardoor simpel de 2-0 binnentikken.



Willem II-coach Van de Looi wachtte niet lang met ingrijpen. Na ruim een kwartier moest aanvallende middenvelder Daniel Crowley naar de kant en kwam Freek Heerkens de Tilburgse defensie versterken. Met resultaat. De thuisploeg had moeite met het 5-3-2-systeem dat de bezoekers nu hanteerden en konden lange tijd de voorsprong niet vergroten.Willem II was met een gevaarlijke vrije trap van Thom Haye zelfs dicht bij de aansluitingstreffer. Vroeg in de tweede helft kwamen twee inglijdende Willem II'ers na een voorzet van Fernando Lewis net tekort om voor de 2-1 te zorgen.



Toen FC Utrecht de indruk had dat de zege niet meer in gevaar zou komen, schakelde de ploeg een tandje terug omdat donderdag de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Zenit wacht. Willem II probeerde nog wel wat aan de achterstand te doen, maar slaagde daar niet in.