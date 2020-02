‘Slechte cijfers Stengs? Dat moet een foutje zijn’

GA Eagles laat De Gier in twijfel en schuift contractbe­spre­king voor zich uit

18:08 Het is nog maar zeer de vraag of Jack de Gier na dit seizoen hoofdtrainer blijft bij Go Ahead Eagles. Beide partijen gaan pas na half maart weer om tafel over hun gezamenlijke toekomst in de Adelaarshorst. Dat heeft de clubleiding De Gier laten weten.