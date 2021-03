Slechts twee keer scoren tegen de nummer 136 van de wereld is meer dan alleen pech

Wat blijft uiteindelijk het meest hangen na deze eerste zege in de WK-kwalificatie?

Dat concurrent Turkije verder op Oranje is uitgelopen in het zo belangrijke doelsaldo. En dat is ronduit bizar als je een dag later de statistieken van Nederland - Letland er nog eens bij pakt. Oranje had niet alleen 37 doelkansen, de ploeg van Frank de Boer had ook liefst 96 balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied. Dat is het hoogste aantal sinds databedrijf Opta interlands van Oranje tot in detail analyseert. En daar begonnen ze mee in 2013.