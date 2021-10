Slim Feyenoord heeft Europese overwintering voor het grijpen

Door Mikos Gouka



Robin Knoche is een gerenommeerde naam in de Bundesliga. De 29-jarige verdediger van Union Berlin heeft alle topspitsen in de Bundesliga weleens tegenover zich gehad. Maar in de Kuip keek hij voor rust vol schaamte naar de grond. Bij een lange bal van Marcus Pedersen leek de speler van Union Berlin de situatie volledig onder controle te hebben, maar dat handje van Bryan Linssen dat tussen zijn schouderbladen porde, veranderde alles.

Linssen is niet de beste speler in de eredivisie en ook niet in de Conference League, maar tot de slimste spelers behoort de kleine Limburger wel. Een slimmigheidje als een zetje in de rug van Knoche behoort al geruime tijd tot zijn wapenarsenaal. Altijd is er weer een handje, een voetje, een duwtje of een tikkie. Nooit grof, altijd subtiel. En vaak worden die acties onbestraft gelaten door de scheidsrechters. Arbiter Giorgi Kruashvili was er ook zo eentje zoals hij de hele avond lekker de vaart in het spel hield. Knoche liet zijn hoofd onder de bal vandaan duwen en via de knie van de Duitser had Linssen opeens vrije doortocht naar keeper Andreas Luthe. De spits van Feyenoord liet zich het buitenkansje niet ontnemen en schoot Feyenoord soepel naar 2-0.

Alireza Jahanbakhsh juicht na zijn 1-0 in de elfde minuut.

De Kuip vierde uitbundig feest, zoals mede door de luidruchtige inbreng van de bijna drieduizend aanhangers van Union Berlin er toch al een echte voetbalsfeer in het stadion heerste. Feyenoord had de score geopend door Alireza Jahanbakhsh, die het voorbereidende werk van eerst Luis Sinisterra en vervolgens Guus Til op waarde schatte.

Na de 2-0 van Linssen kwamen de Duitsers nog sterk terug. Taiwo Awoniyi kopte de 2-1 binnen. Jens Toornstra verzuimde de 3-1 te maken en Union zette na rust nog eens stevig aan. Maar wederom Linssen was de remmende factor in de Duitse dadendrang. Weggestuurd door Til verscheen de spits weer in kansrijke positie. Zijn inzet was nog een prooi voor de boomlange Luthe, maar de eveneens uitstekende spelende Sinisterra benutte eenvoudig de rebound: 3-1. En zo verdween er voor de tweede keer in een week een Duitse club met de staart tussen de benen uit Nederland.

Quote Ik heb echt genoten. Van alles. Van ons spel, maar zeker ook van de sfeer, die was fantas­tisch. Jens Toornstra

Die derde Rotterdamse treffer kan wel eens een doorslaggevende zijn in de jacht van Feyenoord op een ticket voor de knock-outfase. De winst op Union Berlin en de nederlaag van Slavia Praag in Israël tegen Maccabi Haifa brengt de ploeg in een schitterende uitgangspositie. Union en Slavia staan op vier punten in groep E. Feyenoord heeft er zeven. Dat brengt de eerste overwintering voor de Rotterdammers sinds januari 2015, toen trainer Fred Rutten in een poule met Sevilla, Standard Luik en Rijeka wist te overleven, al aardig dichtbij. Al ligt in deze poule alles nog steeds open.

Luis Sinisterra juicht na de bevrijdende 3-1.

Jens Toornstra was er destijds bij. ,,Ik heb echt genoten. Van alles. Van ons spel, maar zeker ook van de sfeer, die was fantastisch‘’, zegt Toornstra, die net als directeur Mark Koevermans de aanval op woensdagavond op het bestuur van Union veroordeelde. ,,We hebben veel kansen gekregen, dit was echt een goede overwinning. We hebben het nog niet over overwinteren gehad, we staan er goed voor. Maar we moeten beseffen dat we er nog niet zijn.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Til: ‘Voor rust te slordig’

Guus Til durfde na de wedstrijd al aan overwinteren in de Conference League te denken. ,,Er komen nog belangrijke wedstrijden aan, maar dit was een goede stap richting overwinteren”, zei Til op de website van Feyenoord. ,,Als we zo blijven doorgaan, dan is de volgende ronde zeker haalbaar.”



Til was over de wedstrijd tegen de nummer vijf van Duitsland niet helemaal tevreden. ,,We waren voor de rust te vaak slordig aan de bal, maar in de tweede helft corrigeerden we dat gelukkig. We wisten voor de wedstrijd al dat het lastig zou worden om kansen te creëren. In de tweede helft konden we wat meer forceren.”



Til scoorde zes keer in de zes kwalificatieduels voor de Conference League, maar in de eerste drie pouleduels nog niet. In de slotfase liet hij nog een enorme kans op de 4-1 liggen. In de eredivisie staat Til al op 7 goals in 8 duels.

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

