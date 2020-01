Sloetski-banneling Beerens mee met Vitesse naar Portugal

Tweevoudig international Beerens is onderdeel van een groep van 26 spelers die vrijdag naar de Algarve vertrekt. In Arnhem blijven de geblesseerde Eli Dasa, Hilary Gong en Charly Musonda achter. Spits Tim Matavz, die aast op een transfer deze winter, gaat wel mee.



Ook vijf jeugdspelers reizen mee naar Portugal: Yassin Oukili, Brend Leeflang, Özgür Aktas, Million Manhoef en Daan Huisman. Oukili debuteerde onlangs onder interim-trainer Joseph Oosting in het eredivisieduel tegen FC Twente (3-0 winst), het duel waarbij Leeflang voor het eerst op de Vitesse-bank zat. Oukili viel in Enschede na 75 minuten in, voor Leeflang zat een debuut er nog niet in.