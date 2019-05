Sloetski verwacht in finale play-offs krachttoer van Vitesse

Leonid Sloetski laat in de eerste finalewedstrijd van de play-offs om Europees voetbal de basis staan bij Vitesse. De Rus zal alleen andere accenten leggen. Uiteindelijk volgt in het tweeluik een ‘survival of the fittest’, denkt de coach van de Arnhemse club.

Sloetski heeft een waslijst aan blessures voor de ontmoeting van morgenavond (aanvang 20.45 uur). Hilary Gong (knie), Oussama Darfalou (enkel), Jake Clarke-Salter (knie), Charly Musonda (knie) en Roy Beerens (hamstrings) komen in de play-offs niet meer in actie. Matus Bero is op de weg terug, maar de Slowaak ondervindt nog te veel hinder van een enkelblessure. Max Clark en Rasmus Thelander zijn hersteld van een stevige kou en zitten weer bij de wedstrijdselectie.

,,We hebben veel blessures en het programma is zwaar”, zegt Sloetsksi. ,,De wedstrijden volgen zich in hoog tempo op. Nu is het weer twee wedstrijden in vijf dagen. We hebben twee dagen rust gehad na Groningen. Dan is het een grote vraag hoe het met de fitheid is gesteld. Er wordt een krachttoer verwacht.”

Gelijkwaardig

Voor Sloetski is er geen favoriet. Vitesse wil voor het derde jaar op rij Europa in. ,,Vitesse en FC Utrecht zijn gelijkwaardig”, stelt de Rus. ,,Er staat daar een echt team. Zij hebben geen speler van de buitencategorie, zoals Groningen met Doan wel had. Maar Utrecht heeft teamgeest. Daarbij is er de kwaliteit om vanuit elke positie ook kansen te creëren. Dit wordt een zware clash.”

Voor Sloetski is karakter in de finale doorslaggevend. ,,We waren vermoeid in Groningen, maar zaten vervolgens in de return in GelreDome vol energie. Iedereen is op en top gemotiveerd. Het gaat er om mentale kracht te tonen. Kun je pijn uitschakelen?”

Ødegaard

In de finale zijn alle ogen gericht op Martin Ødegaard. ,,Wij moeten een plan uittekenen dat succes brengt in Utrecht”, reageert Sloetski. ,,En in twee wedstrijden. Utrecht wil Ødegaard neutraliseren. Wij moeten hem laten renderen. Het verrassen van de tegenstander is wel erg moeilijk. We hebben onlangs nog tegen Utrecht gespeeld. Het gaat uiteindelijk toch ook om een paar momenten.”