Slordig FC Groningen met de hakken over de sloot tegen Go Ahead dankzij curieus eigen doelpunt

FC Groningen heeft na een belabberde seizoensstart de eerste zege te pakken. De ploeg van Frank Wormuth was in een moeizame wedstrijd met 1-0 te sterk voor Go Ahead Eagles.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al in de derde minuut. Een strakke voorzet kwam via het achterwerk van Lundqvist tegen de paal, maar kaatste vervolgens terug tegen de rug doelman Jeffrey de Lange. De bal hobbelde vervolgens over de doellijn.

De rest van het duel bleven de grote kansen uit. FC Groningen loste in de gehele eerste helft geen enkel schot op doel, en kon zich in de tweede helft nauwelijks verbeteren. De thuisploeg wilde heer en meester in eigen huis zijn, maar het ontbrak aan kwaliteit en focus in de ploeg om dat te realiseren.

Go Ahead Eagles verloor de eerste twee wedstrijd van het seizoen, maar had de kans om vandaag een punt of meer mee te nemen naar Deventer. Maar de ploeg van René Hake profiteerde niet van het slordige spel van Groningen, en blijft zo stijf onderaan staan met 0 punten uit 3 wedstrijden.

Maar het spel mocht de pret van de 18.575 aanwezige toeschouwers niet drukken: na 90 minuten had FC Groningen simpelweg de eerste overwinning van het seizoen geboekt.

