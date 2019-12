Slordig Feyenoord laat Vitesse ontsnappen

De openingsfase in Arnhem was opwindend, maar dat had alles te maken met het geharrewar van de VAR. Jochem Kamphuis moest arbiter Pol van Boekel vanuit Zeist corrigeren na een duidelijke duw in de rug van Richedley Bazoer. De alsnog toegekende strafschop leverde nog meer verwarring op. Tim Matavz schoot in maar Marsman stopte de inzet. Uit Zeist kwam het signaal dat de keeper te vroeg zijn lijn had verlaten. Overnemen en een gele kaart voor Marsman, maar na nog een keer goed kijken naar de beelden mocht Van Boekel alles weer terugdraaien. Een gemiste penalty en geen gele kaart.