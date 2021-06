Slot: ‘Er werd gesuggereerd dat ik alles anders ga doen bij Feyenoord, maar dat is niet zo’

Feyenoord naar Montenegro of Kosovo in voorronde Conference League

13:56 Feyenoord begint op 22 juli in Montenegro of Kosovo aan het Europese avontuur in de Conference League. De winnaar van de wedstrijd tussen FK Dečić (Montenegro) en FC Drita (Kosovo) is de tegenstander van de ploeg van trainer Arne Slot in de tweede voorronde van het nieuwe Europese toernooi. Feyenoord begint met een uitwedstrijd, een week later is de return in Rotterdam.