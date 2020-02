Slot kijkt uit naar topper: ‘Feyenoord én AZ zijn in vorm’

,,We spelen belangrijke wedstrijden in de eredivisie, in de beker en in de Europa League de komende tijd. Dit is waar we zeven maanden naar uit hebben gekeken”, vertelt Slot. ,,Dit is wat het allemaal zo mooi maakt. We zijn heel vroeg begonnen aan het seizoen en kijk waar we nu staan. Vorig seizoen, toen we in de tweede seizoenshelft zo goed draaien, zeiden John (hoofdtrainer Van den Brom, red.) en ik vaak tegen elkaar: ‘Wat zou het mooi zijn al we nu nog in de Europa League zouden spelen.”

Feyenoord

De wedstrijd tegen Feyenoord kan een topper genoemd worden. AZ staat tweede met zeven punten voorsprong op de nummer drie Feyenoord. ,,Dit is echt een topwedstrijd. Feyenoord heeft natuurlijk een heel goede serie neergezet en wij zijn ook in vorm. Dat is het mooiste: dat we beiden in vorm zijn. In de vorige topwedstrijden die we wonnen tegen Feyenoord, PSV en Ajax waren beide teams ook in vorm. Daarom waren die overwinningen zo mooi.”

Slot vindt het niet gek dat Feyenoord zo goed draait momenteel. ,,De suggestie werd begin dit seizoen nog gewekt door mensen toen het niet zo goed ging dat ze niet zulke goede spelers hebben. Maar dat is natuurlijk niet waar. Ze hebben juist heel goede spelers. Ze zijn bijna allemaal international.”



Slot verwacht tegen Feyenoord veel de bal te hebben. ,,Dat zal niet anders zijn dan andere wedstrijden want in bijna alle wedstrijden hebben wij meer de bal dan de tegenstander.”



Ook Ron Vlaar zal de wedstrijd tegen Feyenoord waarschijnlijk gewoon meespelen. De oud-Feyenoorder had wat reactie na de vorige wedstrijd tegen RKC, maar trainde deze week nagenoeg volledig mee. Slot zal voor de wedstrijd dan behoudens de eventuele blessure van Wijndal geen wijzigingen doorvoeren in zijn basiself. Mocht Wijndal niet meespelen dan is Thomas Ouwejan zijn vervanger. ,,We hebben het geluk dat we met Thomas een uitstekende vervanger hebben. Die heeft dat laatst tegen Heerenveen nog bewezen.”