Slot knutselt achter de schermen al volop aan Feyenoord

LIVEBLOG LIVE | GA Eagles verdubbelt direct na rust de voorsprong tegen TOP Oss

22:08 In het Osse kuipje moet Go Ahead Eagles vanavond winnen van gastheer TOP Oss. Het zou de druk op De Graafschap, wat zondag pas in actie komt tegen FC Eindhoven, doen toenemen in de strijd om de derdeperiodetitel.