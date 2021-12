Slot lovend over Ten Hag, Berghuis en 'beste Ajax van de laatste jaren': 'Maar zie ons echt niet als underdog’

Berghuis vanaf dag 1 bij Ajax klaarge­stoomd voor Feyenoord-uit: ‘Steven weet wat hij moet doen’

Erik ten Hag betwijfelt of een Klassieker tegen Feyenoord in een lege Kuip per se in het voordeel is van Ajax. ,,Het kan ook een nadeel zijn”, aldus de trainer van de titelfavoriet, die stelt dat Steven Berghuis klaar is voor het beladen weerzien met zijn voormalige club en betwijfelt of rechtsback Noussair Mazraoui de kraker haalt.

