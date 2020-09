Slot na nieuw puntenverlies AZ: ‘Dit doen we helemaal zelf’

Zo verspeelde AZ voor de tweede week op rij punten. ,,Maar dit is een heel ander gelijkspel dan vorige week, toen een punt het maximaal haalbare was. Vandaag verliezen we gewoon twee heel dure punten. Dit overkomt ons ook niet, dit doen we helemaal zelf. We verdedigden gewoon heel slecht. Het meeste moeite heb ik met de 2-3 en de 3-3. Die kwamen na een lange bal richting hun spits en we hadden er juist op gehamerd dat de tweede bal voor ons moest zijn op die momenten”, analyseerde Slot in gesprek met FOX Sports.

Toch zag de trainer ook lichtpuntjes. Zonder smaakmakers Calvin Stengs (geschorst) en Oussama Idrissi (geblesseerd) werd er met Zakaria Aboukhlal en Albert Gudmundsson op de flanken drie keer gescoord. ,,Dat was lang geleden in een uitwedstrijd, dus daar kunnen we hartstikke tevreden over zijn. Ik vond Zakaria heel dreigend met heel veel diepte in zijn spel. Wat dat betreft is het laatste waar we het nu over moeten hebben de absentie van Idrissi en Stengs.”

Toekomst Koopmeiners

AZ moet ondertussen volgens Engelse media vrezen voor een vertrek van Teun Koopmeiners. Leeds United zou belangstelling hebben voor de aanvoerder van de Alkmaarders. Slot: ,,Ik heb het gisteren ook ergens gelezen, maar verder weet ik van niks. Zolang Max Huiberts (technisch directeur AZ, red.) mij er niet over informeert, zal het niet heel concreet zijn. Het blijft natuurlijk wel spannend tot 5 oktober of er nog spelers van ons weggaan, maar het laatste waar ik nu mee bezig ben is de interesse van Leeds United in Teun Koopmeiners, ik zit nu volledig in de teleurstelling dat we hier met één punt weggaan.”

Koopmeiners zelf hield zich op de vlakte over zijn toekomst. ,,Dat is aan de clubs. Ik ben daar na zo'n wedstrijd echt niet mee bezig”, zei de linksbenige middenvelder, die behoorlijk baalde van het puntenverlies. ,,We zakten te ver terug. Dan roep je het over jezelf af. Het is dan bijna wachten op zo’n moment dat iemand vrij kan inschieten. Dat zoiets vlak voor tijd gebeurt, is heel zuur.”