Slot op zijn hoede voor Dinamo Kiev: ‘Snel, sterk en goed op de counter’

Als AZ wint komt het in de play offronde erna uit tegen Rapid Wien of AA Gent. Die wedstrijd gaat wel over twee duels. De winnaar daarvan plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. ,,Het is sowieso knap als een Nederlandse club drie rondes overleeft tot de groepsfase want dat lukt maar zelden. Alleen Ajax is het gelukt, verder geen enkele Nederlandse club. Ook gezien de historie van AZ is het knap, we hebben maar een keer in de Champions League gespeeld. En dat is al lang geleden.”

AZ kan dus een belangrijke stap zetten om geschiedenis te schrijven maar het is nog steeds de vraag of de ploeg de goede vorm van vorig seizoen kan halen. De ploeg speelde pas een officieel duel. Het duel in de vorige kwalificatieronde die ternauwernood werd gewonnen van Viktoria Plzen is alweer bijna drie weken geleden. Een nog groter vraagteken is de fitheid van de ploeg. Ondanks het vrije weekeinde dat AZ had afgedwongen bij de KNVB.

In de eerste kwalificatieronde die het drie weken geleden afwerkte tegen Viktoria Plzen konden enkele spelers nog niet negentig minuten spelen en dat is door blessures nog steeds zo.

AZ nam het afgelopen weekeinde vrijaf door de eredivisieouverture tegen FC Utrecht te laten schrappen maar de club kan nog steeds niet beschikken over een volledig fitte Calvin Stengs en Oussama Idrissi. ,,Calvin kan geen negentig minuten spelen en op de lange termijn zal dat zeker niet goed zijn, maar nood breekt ook wetten bij zo’n wedstrijd. Als er van tevoren veel spelers uitgaan zal hij toch die negentig minuten vol moeten maken. Oussama zou dat eventueel wel moeten kunnen omdat hij een volledige voorbereiding heeft gedraaid.”

Dat Slot zijn ploeg dit weekeinde niet liet spelen lag overigens niet aan de blessures. ,,Maar als wij zaterdag in Utrecht hadden moeten spelen in deze periode waarin er corona is geweest en spelers nog niet extreem fit zijn dan was er geen optimale voorbereiding geweest. Dan was het zondag uitlopen en in Kiev drie kwartier trainen in het stadion. Dat is niet wat je zou willen als Nederlandse club die bovendien tegen een concurrent speelt op de coëfficiëntenranglijst.”

Slot ziet in Dynamo Kiev dat in 2016/2017 voor het laatst in de Champions League speelde een sterke tegenstander. ,,Dat zal geen verrassing zijn in deze fase van de Champions League. Snel, sterk, groot, fysiek. Goed op de counter ook. Heel compact in het verdedigen, snel eruit kunnen komen en toch ook aan de bal behoorlijk vaardig. Het maakt indruk als je ze van Shakthar Donetsk ziet winnen in de bekerfinale al was Shakthar toen wel heel veel aan de bal. Maar het is ook altijd moeilijk om in te schatten hoe goed een ploeg is als je de competitie niet dagelijks volgt. Wij hebben aangetoond dat we wedstrijden op verschillende manieren kunnen winnen”, aldus de trainer die nog steeds ongeslagen is in alle zeven Europese kwalificatieduels die hij met AZ speelde.

Pantelis Hatzidiakos behoort in Kiev voor het eerst in tien maanden tot de wedstrijdselectie en aanwinst Timo Letschert zou in Kiev zijn officiële debuut kunnen maken voor AZ. Niet mee is de nieuwste aanwinst Jesper Karlsson en verrassend genoeg Hakon Evjen. De Noor werd afgelopen winter naar Alkmaar gehaald als groot talent maar kan nog niet overtuigen bij AZ.

