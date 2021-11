Slot zag prima eerste helft Feyenoord: ‘Daarna was het wachten tot de scheidsrechter affloot’

,,We maakten vier mooie goals en waren erg dominant", aldus Slot. ,,We leverden enorm veel energie dat was mooi om te zien. Het liefst scoor je ook in de tweede helft. Maar de tegenstander wilde de schade gaan beperken en daar heb ik begrip voor. We creëerden niet zo heel veel meer, al schoot Teixeira nog op de paal en kreeg Dessers in blessuretijd een kans. In een ideale wereld hadden we nog extra goals gemaakt, maar dat is niet gelukt. Gelukkig zijn we niet tegen een domme rode kaart of tegendoelpunt aangelopen. Uiteindelijk is dit gewoon een goed resultaat.”