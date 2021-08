Slot zet ploeg steeds meer naar zijn hand: Feyenoord rekent in verhit oefenduel af met Atlético

Het applaus volgde op een wedstrijd waarin Feyenoord een goede indruk achterliet en dankzij de nooit aflatende strijd de harten veroverde van de fans. Het kwam tot uiting in de wijze waarop Alireza Jahanbaksh geregeld betrokken was bij gevaarlijke aanvallen, in de felle Tyrell Malacia die niet onder de indruk bleek van de Spaanse kampioen en na rust zelfs dichtbij een goal was, en in Orkun Kökçü die steeds beter in vorm komt.