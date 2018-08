Smeets en VAR helpen Fortuna aan puntje bij rentree

Door Tim Niemandsverdriet



Vijf jaar geleden stond Excelsior waar Fortuna Sittard nu staat. Aan de start van een nieuw, ongewis avontuur in de eredivisie, met een team vol debutanten op het hoogste niveau. In die vijf jaar kon je de club tegen de verwachtingen in zien groeien: steeds wat meer kwaliteit op het veld, steeds wat meer geloof en vertrouwen in eigen kunnen. Het groentje is een volwaardige, zelfs geslepen eredivisieploeg geworden. Precies wat Fortuna ook wil.



Alleen het verschil aan ervaring op het hoogste niveau al. De gehele selectie van de promovendus uit Sittard stond voor vanavond op 162 eredivisiewedstrijden. Anouar Hadouir alleen overtrof dat aantal ergens aan het begin van dit decennium al.



Het was de routinier van Excelsior die in de eerste helft van zich deed spreken. Met een vrije trap tegen de lat en een serie gevaarlijke corners, waaruit Jurgen Mattheij uiteindelijk de 1-0 binnenknikte.



Flets was het spel van Fortuna tot dan toe geweest. Apathisch. Overrompeld leken ze door het dominant en soepel spelende Excelsior. Niet wat je zou verwachten bij een club die voor het eerst in 16 jaar in de eredivisie speelt. Het was de achterstand die ze wakker deed schrikken.



Opeens kwam er wat strijd in het elftal, bleek Lisandro Semeo niet meer te houden aan de rechterkant. In de tweede helft waren de rollen volledig omgedraaid en kreeg Fortuna waar het nadrukkelijk naar zocht. Een schot van Jorrit Smeets vloog over doelman Alessandro Damen heen tegen het net.



Even later zag het er al helemaal rooskleurig uit. Ingegeven door de video-arbitrage besloot arbiter Siemen Mulder Luigi Bruins rood te geven na hard doorgaan op de tegenstander. Een moment waar geel ook had kunnen volstaan.



Fortuna had echter de grootste moeite te profiteren van dat beetje hulp. De bal had het wel, maar gevaarlijk werd aanvankelijk vooral Excelsior aan de andere kant, al had invaller Gavin Vlijter met een iets meer nauwkeurige voorzet Andrija Novakovich een niet te missen kans geboden.



Het was daar dat de ervaring weer de hoek om kwam kijken. Even tijdrekken, het moment kiezen om het spel te versnellen of te vertragen, de spelers van Excelsior wisten net wat beter met de ontstane situatie om te gaan. En zo eindigde het duel tussen de volwassen man en de jonge hond in 1-1.