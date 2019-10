Smeets schiet Sparta met prachtgoal langs Twente

De middenvelder kreeg dit seizoen al veelvuldig lovende kritieken. En ook vanavond was hij voor rust de beste man bij de Spangenaren. Meest in het oog springende wapenfeitje: de sleepbeweging waarmee hij FC Twente-linksback Calvin Verdonk te kijk zette. Maar Harroui deed vanavond zoveel meer tegen de Tukkers. Onvermoeibaar over de rechterflank draven bijvoorbeeld. Overal was hij, de in Leiden geboren voetballer. Wanneer de bezoekers er via met name de Spanjaard Aitor nu en dan uitkwamen in de eerste helft, maar met name in aanvallend opzicht onderscheidde hij zich. Met een schot dat op de vuisten van keeper Joël Drommel eindigde. Als aangever bij de kopkans van Ragnar Ache, die boven de Enschedese verdediging toornde als de Euromast boven Rotterdam. En ook bij de kans van Mohamed Rayhi leverde hij een aanzienlijk deel van het voorwerk.