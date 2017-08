Smit: Mijn Heracles-pet zet ik zo af, ik kan dat

,,Ik wil er inhoudelijk niet veel over zeggen’’, aldus Smit. ,,Domweg omdat ik nog niet eens officieel benoemd ben, maar ook omdat ik straks de belangen behartig van álle clubs, die met gras én met kunstgras. En neem van me aan: dat zal ik volstrekt onafhankelijk doen.’’



Heracles was in 2003 de eerste club die op kunstgras ging spelen, destijds onder bewind van Smit. Inmiddels spelen in de eredivisie zeven clubs op kunstgras, en in de Jupiler League nog eens elf. Beoogd KNVB-directeur Eric Gudde, nu Feyenoord, is in tegenstelling tot Smit altijd een uitgesproken tegenstander geweest van kunstgras op het hoogste profniveau.



,,Als ik benoemd word, dan zal ik mijn Heracles-pet zonder problemen afzetten. Geloof me: ik kan dat. En dan hoop ik dat we met zijn allen consensus kunnen vinden over dit thema. Al is het bepaald geen eenvoudig dossier. Er zitten veel haken en ogen aan, ook juridisch, medisch en financieel. We zullen dat eerst goed in kaart moeten brengen, alvorens een beslissing te kunnen nemen.’’