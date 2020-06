Sneijder wilde niet naar EK van 2012: ‘Spelers Oranje lulden over elkaar’

,,In Hoenderloo wilde ik er al uitstappen”, doelt Sneijder op het trainingskamp in de aanloop naar de Europese eindronde waar Oranje alle drie de groepsduels verloor. ,,Er was geen sfeer. In 2010, in Zuid-Afrika stond er een team en was de hiërarchie binnen de selectie duidelijk. Niemand twijfelde aan de eerste elf en de tweede groep maakte de eerste groep sterker.”

Sneijder voelde in Hoenderloo dat Oranje geen eenheid meer was. ,,Spelers lulden over elkaar. Onderling en tegen de pers. Er werd van alles gelekt. De pers speelde een belangrijke rol in die verdeeldheid binnen de groep. Ik heb Van Bommel, Van der Vaart, Huntelaar, Ooijer en Nigel de Jong nog een keer in zo’n huisje bij elkaar geroepen. Laten we kappen met die ongein, met dat geleuter. Laten we gewoon met z’n allen naar dat toernooi toeleven. Maar eigenlijk wilde ik al niet meer mee naar dat toernooi. Ik kan niet precies aangeven wie waaraan schuldig was. Ja, te veel grote ego’s bij elkaar. De opofferingsgezindheid van 2010 bestond niet meer. Maar ik ben gegaan, met tegenzin. Vooral omdat ik het Oranje-shirt wilde dragen.”