Sneijder zwaait onder ovationeel applaus af in Oranje

Na 134 interlands is het klaar voor Sneijder, die zich in zijn afscheidswedstrijd niet kon onderscheiden. Hij werd door al zijn ploeggenoten geknuffeld voordat hij plaatsmaakte voor Quincy Promes. 'Wesley bedankt!', zongen de 40.000 fans in de Arena.



De Utrechter debuteerde op 30 april 2003 in de oefeninterland tegen Portugal (1-1) als invaller in het Nederlands elftal. Al in zijn derde interland, in de play-offs voor het EK 2004, greep Sneijder de hoofdrol. Met een doelpunt en vier assists leidde hij Oranje langs Schotland (6-0) naar het EK in Portugal. De nummer 10 groeide daarna uit tot een van de boegbeelden van de nationale ploeg. Sneijder blonk vooral uit op het WK 2010, waar Oranje in de finale tegen Spanje in de verlenging onderuit ging (0-1). Op het WK 2014 pakte Sneijder brons met de nationale ploeg.



Na 134 interlands, 31 doelpunten, talloze assists, drie EK's en drie WK's, is de interlandcarrière van Sneijder voorbij. De 34-jarige Utrechter, die groot werd bij Ajax en daarna uitkwam voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en sinds begin dit jaar voor Al-Gharafa in Qatar, hoopt over een paar jaar als assistent-trainer terug te keren bij het Nederlands elftal. Eerst wil hij nog zo lang mogelijk zelf blijven voetballen in Qatar. ,,Bij het volgende toernooi hoop ik met een biertje op het Oranjeplein tussen de fans te staan'', zei Sneijder.