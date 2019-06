Snoei volgt De Jong op als coach van De Graafschap

Henk de Jong gaf in het voorjaar te kennen niet verder te gaan als coach van De Graafschap. Hij keert volgend seizoen terug bij SC Cambuur en slaagde er niet in om de club uit Doetinchem te behouden voor het hoogste voetbalniveau in Nederland. Snoei blijft dus coach in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij afgelopen seizoen op een vijftiende plek eindigde met Telstar. Eerder was hij in Nederland werkzaam bij Vitesse, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles.