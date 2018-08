Soeverein PSV heeft geen kind aan BATE en plaatst zich voor Champions League

Mark van Bommel wijzigde zijn basisopstelling tegen BATE Borisov op één positie; Pablo Rosario keerde terug op het middenveld ten faveure van Dante Rigo, die helemaal niet bij de selectie zat.



BATE Borisov begon agressief aan de wedstrijd, maar het was PSV dat al snel het heft in handen nam. In de 5de minuut waarschuwde Hirving Lozano de recordkampioen uit Wit-Rusland al met een schot op de lat uit een vrije trap. Even later - in de 14de minuut - was het wél raak voor de thuisploeg; Luuk de Jong kopte de bal door op Steven Bergwijn, die doelman Denis Scherbitski kansloos liet: 1-0.



Comfortabele voorsprong



BATE sneed na de 1-0 van Bergwijn zo af en toe nog wel gevaarlijk door de Eindhovense defensie, maar het was niet genoeg voor een doelpunt, ook al omdat Jeroen Zoet een puike wedstrijd keepte. PSV was zelf een stuk scherper voor het doel; in de 36ste minuut zorgde De Jong met een rake kopbal - na een prima voorzet van Jorrit Hendrix - voor een comfortabele 2-0 voorsprong bij rust.



Ook Lozano scoort



Na rust was het spelbeeld nog eenzijdiger dan ervoor. PSV legde BATE zijn wil op en schoot in de 62ste minuut ook het laatste sprankje Wit-Russische hoop aan flarden. Lozano dribbelde een verdediger voorbij en schoot de bal strak in de hoek: 3-0. Daar bleef het ook bij, ook al omdat BATE niet beter kon en onder meer Bergwijn dé kans op de 4-0 liet liggen. Zodoende kan PSV zich net als Ajax op gaan maken voor de loting van de groepsfase, die donderdag omstreeks 18.00 uur verricht wordt.