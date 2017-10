Sol weer dé man bij Willem II tegen tien Groningers

Ver, ongelooflijk ver wilde Willem II afgelopen zomer gaan voor Henk Veerman, de spits die bij SC Heerenveen al jaren genoegen moet nemen met een rol als supersub. De Tilburgers hadden tijdens de onderhandelingen een belangrijke troefkaart in handen. Twee ton én de Spaanse spits, die de omgekeerde weg naar Friesland zou bewandelen, in ruil voor Veerman. Het leek Joris Mathijsen, de technisch directeur van Willem II, een schappelijke deal.



Enig voorbehoud: Mathijsen moest zijn voorstel nog intern bespreken. Hij vroeg daarom Gerry Hamstra, zijn collega van Heerenveen, een dag respijt. Toen Hamstra vervolgens niets meer hoorde van Willem II, trok hij de stekker definitief uit de onderhandelingen - en bleef alles zoals het was.



Ergens is het wel een prettige constatering: in de tijd van laptoptrainers, ingewikkelde periodiseringsschema's en containerbegrippen als 'spelprincipes', hangt voetbal nog altijd voor een groot deel van toevalligheden aan elkaar. Want een Willem II zónder de 25-jarige Spanjaard - het is een scenario dat trainer Erwin van de Looi ongetwijfeld slapeloze nachten zal bezorgen.



Met zes doelpunten heeft Sol immers meer dan de helft van de totale productie van Willem II, dat tot nu toe tien keer scoorde, voor zijn rekening genomen. Geen enkele andere eredivisieclub is zo afhankelijk van haar topscorer als Willem II, dat door de 0-1 overwinning op FC Groningen voor even weer wat lucht heeft.



Niet de Madrileen, die een paar jaar in de jeugdopleiding van Real Madrid voetbalde, nou zo'n verfijnd technicus is. Of een balvaste en kopsterke spits - zoals Veerman - die zijn ploeggenoten beter laat voetballen. Sol stelt daar kwaliteiten van onschatbare waarde tegenover. Hij heeft een neus voor doelpunten.



Neem de manier waarop hij Willem II na 33 minuten op voorsprong zette. Groot waren de passen waarmee Sol het strafschopgebied inkwam, gevolgd door een slimme loopactie die Etiënne Reijnen te machtig was. Een lichte touch op de voorzet van Fernando Lewis betekende de enige treffer van de wedstrijd. Willem II voetbalde toen overigens al met een man meer, nadat FC Groningen-aanvaller Ajdin Hrustic met tweemaal geel uit het veld was gestuurd.



,,Ik ben nergens van op de hoogte", reageerde Sol al eerder op de opmerkelijke ruildeal, die Mathijsen eind augustus in gedachten had. ,,Maar ik heb wel geleerd dat ik me in de voetbalwereld nergens meer over moet verbazen."



Stoïcijns vervolgde Francisco 'Fran' Sol Ortiz zijn weg door het voetballandschap, immer scorend, als een ware talisman voor Willem II.