Sørloth, van FC Groningen-flop naar Real Madrid-target

De Engelse krant Evening Standard kwam met het bericht. Alexander Sørloth zou op het wensenlijstje staan van Real Madrid. Erg waarschijnlijk lijkt het niet, maar opvallend is het wel. Wie drie jaar geleden had gezegd dat Alexander Sørloth op een dag het Koninklijk wit zou gaan dragen, was waarschijnlijk voor gek verklaard.

In de Noorse podcast Rasmus en Saga reageerde Sørloth hoogstpersoonlijk op de geruchten. ,,Ik zat in de kleedkamer voor de wedstrijd en las de berichtjes op mijn telefoon. Het was best speciaal om te zien dat je naam met Real Madrid in verband wordt gebracht. Je moet het gebruiken tijdens de wedstrijd, het bouwt zelfvertrouwen op.’’

Quote Ik had nooit durven voorspel­len dat hij nu topscorer van Turkije zou zijn. Hans Nijland

Link naar instagram post Even terug naar drie jaar eerder, toen dat zelfvertrouwen nog broos was. De Noorse spits was er na twee seizoenen niet in geslaagd om de Groningse harten te veroveren. Na 37 competitieduels en slechts vijf treffers verliet de Noorse spits Groningen. Bestempeld als miskoop pikte FC Midtjylland hem op. In Denemarken liet hij zien waar de Groningse aanhang op had gehoopt: dat hij kon scoren.



Zijn tien doelpunten in Deense dienst overtuigden Premier League-club Crystal Palace om hem op te pikken. De Londense club betaalde liefst tien miljoen euro voor de Groningen-flop. In Engeland speelde hij echter nauwelijks en scoorde hij al helemaal niet. Na een matig halfjaar op huurbasis in Genk leek Sørloth definitief van de radar te verdwijnen. Hij leek te belanden in het moeras vol vergeten voetballers.

In Turkije blaast de Noor zijn carrière nieuw leven in. Dit seizoen verkeert de 24-jarige spits van Trabzonspor in bloedvorm. Sørloth voert met negentien doelpunten de topscorerslijst aan. De spits toont zijn veelzijdigheid: hij bereidde tevens zes doelpunten voor. Trabzonspor, waar ook Bilal Basacikoglu (oud-Feyenoord en Heerenveen) onder contract staat, bezet de tweede plaats in de Süper Lig en doet volop mee in strijd om de eerste landstitel sinds 1984.

Bij Trabzonspor gaat Sørloth als een grote meneer door het leven. Met name met zijn twee goals in de topper tegen Besiktas drie weken geleden (2-2) maakte hij zichzelf onsterfelijk. Turkse media bestempelen de Noor al als een van de nieuwe wereldsterren.

Verbazing

Hans Nijland kijkt toch wel met enige verbazing naar de verrichtingen van Sørloth. Nijland was tijdens het Groningse verblijf van de spits algemeen directeur en bekeek hem nog net voordat FC Groningen een akkoord bereikte met Rosenborg BK. ,,Hij was een talentvolle spits, maar bij ons kwam het er niet uit. Ik kan nu wel gaan roepen dat ik dat had verwacht, maar ik had nooit durven voorspellen dat hij nu topscorer van Turkije zou zijn. Zeker niet nadat hij ons verliet.’’

Volledig scherm Alexander Sørloth in dienst van Crystal Palace. © Getty Images Ook in Engeland worden zijn verrichtingen met open mond gevolgd. Bij Crystal Palace stond hij bekend als een niet-scorende spits die tevens niet bereid was hard te werken. Supporters vergeleken hem in negatieve zin met Mesut Özil: de middenvelder van Arsenal heeft regelmatig een houding van desinteresse. Bij Özil werd het geaccepteerd omdat hij geniale momenten heeft, maar die had Sørloth zeker in Engeland niet. De pers was vernietigend: Sørloth bleek niet goed genoeg voor de Premier League. Anderhalf jaar later zou naast Real Madrid ook Manchester United volgens The Sun interesse hebben in de Palace-huurling.

En dat is volgens Lukas Podolski niet eens zo vreemd. De voormalig topaanvaller van het Duitse elftal (130 interlands), die dit seizoen met Antalyaspor tegen Sørloth speelde, denkt dat zijn collega-aanvaller geknipt is voor de top. ,,Hij is robuust, lang en snel’’, omschreef Pololski hem in de Duitse krant BILD. ,,Hij heeft zeker potentie. Natuurlijk moet hij het op de langere termijn laten zien, maar misschien is hij wel goed genoeg voor een club als Bayern München.’’

Het respect in zijn thuisland is in ieder geval groot. In Noorwegen geldt Sørloth als een van de spelers die de komende jaren de kar moet gaan trekken. De Noren hebben met Martin Ødegaard en Erling Haaland twee potentiële wereldsterren in de gelederen. De spits van Borussia Dortmund bewondert zijn landgenoot in ieder geval. Op Instagram bombardeerde het wondertalent Sørloth al als 'de koning van het noorden’.

Volledig scherm Erling Haaland reageerde lovend onder het bericht van Sørloth. © Instagram

De toekomst zal uitwijzen of Haaland en Sørloth de komende jaren de meest gevreesde aanval van de landenteams gaan vormen. De 22-voudig international wordt twee seizoenen gehuurd van Crystal Palace, maar topclubs willen snel toeslaan. ,,Ik gun het hem’’, aldus Nijland. ,,En nu blijkt dat de scouts van Groningen het toch aardig hadden gezien met hem.’’