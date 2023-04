Spaanse scheidsrechter fluit duel tussen Feyenoord en AS Roma in Europa League

De wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in de kwartfinale van de Europa League staat onder leiding van José María Sánchez. Het duel in de Kuip tussen de twee Conference League-finalisten van vorig jaar begint om 18.45 uur.

De 39-jarige Spanjaard was eerder dit seizoen de scheidsrechter bij de ontmoeting tussen Ajax en Liverpool in de groepsfase van de Champions League. De Engelsen wonnen in Amsterdam met 0-3. Sánchez hield de hele wedstrijd zijn kaarten op zak.

In juni had hij de leiding tijdens de wedstrijd tussen België en Nederland in de Nations League. Oranje zegevierde met 1-4. Er werden twee gele kaarten uitgedeeld.

Sánchez is een van de Spaanse topscheidsrechters. Hij floot dit seizoen een van de ontmoetingen tussen Real Madrid en FC Barcelona.

De UEFA stelde de Duitser Daniel Siebert aan voor de eerste kwartfinale tussen Anderlecht en AZ in de Conference League. Hij was actief op het WK in Qatar.

