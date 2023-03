Spakenburg krijgt toestemming van gemeente voor ontvangen PSV in KNVB-beker en extra tribunes

De amateurs van Spakenburg zijn heel verrassend doorgedrongen tot de laatste vier in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Chris de Graaf, die uitkomt in de tweede divisie, schakelde al twee clubs uit de Eredivisie uit. Spakenburg won in de tweede ronde met 3-2 bij FC Groningen en zegevierde vorige week in De Galgenwaard tegen FC Utrecht met 4-1.