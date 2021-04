Spannende weken zijn aangebroken voor De Jong, Depay en Wijnaldum

Volledig scherm Ryan Gravenberch (18) mocht afgelopen week drie keer invallen bij Oranje. © Pro Shots / Stanley Gontha Eredivisie

Met negen spelers was de eredivisie de hofleverancier in de selectie van Frank de Boer. Maarten Stekelenburg, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch spelen zondagmiddag (16.45 uur) de uitwedstrijd bij Heerenveen, daarna gaat het vizier in Amsterdam op de thuiswedstrijd tegen AS Roma van volgende week donderdag (21.00 uur) in de kwartfinales van de Europa League. Daley Blind is nog een groot twijfelgeval nadat hij tegen Gibraltar een vervelende enkelblessure opliep.



Steven Berghuis maakte afgelopen week zijn eerste twee goals in Oranje. De aanvoerder van Feyenoord speelt zondag (12.15 uur) thuis tegen Fortuna Sittard. Denzel Dumfries en Donyell Malen spelen daarna (14.30 uur) thuis tegen Heracles. Op zaterdagavond (20.00 uur) spelen Owen Wijndal en Calvin Stengs met AZ thuis tegen Sparta. AZ en PSV hebben elf punten minder dan koploper Ajax, dat ook nog een duel minder heeft gespeeld.

Premier League

Donny van de Beek krijgt zondagavond met Manchester United bezoek van Brighton & Hove Albion, de club van Joël Veltman. Kenny Tete staat met Fulham zondag een uitwedstrijd tegen het Aston Villa van Anwar El Ghazi te wachten. Patrick van Aanholt speelt met Crystal Palace maandagavond uit bij Everton.

Georginio Wijnaldum en Steven Bergwijn moeten met Liverpool en Tottenham Hotspur strijden om plaatsing voor de Europa League in de laatste negen speelronden. Een ticket voor de Champions League lijkt al bijna uitgesloten. Liverpool speelt zaterdag (21.00 uur) de uitwedstrijd bij Arsenal. Daarna moet bij The Reds de focus al op de uitwedstrijd bij Real Madrid van komende dinsdag. De return in de kwartfinales van de Champions League volgt op woensdag 14 april al op Anfield.

Tim Krul is met Norwich City hard op weg naar het kampioenschap in het Championship, met een ruime voorsprong op nummer twee Watford (acht punten) met nog acht wedstrijden te gaan. The Canaries spelen zaterdagmiddag uit bij Preston North End, waar Sepp van den Berg basisspeler is.

La Liga

Frenkie de Jong kan het dit weekend nog even rustig aan doen. FC Barcelona speelt maandagavond pas, thuis tegen nummer zestien Real Valladolid. Daarna gaat voor de ploeg van Ronald Koeman de focus op El Clásico van volgende week zaterdag. Met nog tien speelronden te gaan, speelt koploper Atlético zondagavond (21.00 uur) de uitwedstrijd bij Sevilla, de club van Luuk de Jong. De kopsterke spits scoorde afgelopen week in alle drie de interlands, maar staat dit seizoen in Spanje pas op vier goals in 25 competitieduels.

Volledig scherm Luuk de Jong scoorde afgelopen week drie keer voor Oranje. © Pro Shots / Stanley Gontha

Ligue 1

Memphis Depay lijkt komende zomer na vierenhalf jaar te gaan vertrekken bij Olympique Lyon, maar de 27-jarige aanvaller wacht nog altijd op zijn eerste prijs in het buitenland. Met nog acht duels te spelen in Frankrijk staat zijn ploeg derde, met drie punten minder dan Lille en Paris Saint-Germain. Zaterdagavond (21.00 uur) wacht de uitwedstrijd bij RC Lens, nadat PSG (met Mitchel Bakker) en Lille (met Sven Botman) elkaar hebben getroffen in de kraker in Parijs.

Volledig scherm Memphis Depay. © REUTERS

Bundesliga

Jeremiah St. Juste zat voor het eerst bij de selectie, maar bondscoach Frank de Boer liet hem nog niet debuteren. Met zijn club FSV Mainz (vijftiende) speelt hij de komende twee weekenden de belangrijke wedstrijden tegen nummer zeventien Arminia Bielefeld (thuis) en nummer zestien FC Köln (uit). De nummer zestien speelt play-offs, de onderste twee clubs degraderen rechtstreeks. De veelbesproken Wout Weghorst (al 22 goals dit seizoen, maar niet opgeroepen) speelt zaterdag met VfL Wolfsburg thuis tegen FC Köln.

Volledig scherm Voor Jeremiah St. Juste wachten spannende weken met Mainz. © AFP