Sparta-baas Laros laaiend na arbitrale dwaling: ‘Onacceptabel’

,,De emmer is meer dan overvol’’, stelt Laros. ,,Door een verkeerde beslissing van de arbitrage krijgt Sparta het nu heel moeilijk. Ik heb al gereclameerd bij de KNVB, maar dat haalde niks uit. Ik kreeg alleen excuses. Schandalig is het. Echt onacceptabel.’’



Sparta werd ontegenzeggelijk benadeeld in de tweede helft, toen scheidsrechter Allard Lindhout geen penalty gaf na een overtreding van FC Emmen-speler Alexander Bannink op Stijn Spierings in de zestien. Helemaal gezien het feit dat er een video-arbiter naar Emmen was afgereisd. Laros: ,,Wat blijkt nu: de scheids heeft hele andere beelden gezien. En daarop heeft hij zijn mening gebaseerd. Later gaf hij toe dat het wel degelijk een penalty was. We zijn echt kwaad. Wat hebben we nu aan excuses? Niks! Onze sportieve toekomst hangt hiervan af. Dit is echt kwalijk.’’



Door de arbitrale dwaling in Emmen wacht Sparta na de 0-0 een loodzware return komende zondag op Het Kasteel.