Sparta begint play-offs met zege ondanks bizar eigen doelpunt

Door Dennis van Bergen



Het venijn zat duidelijk in de staart van het duel. Vooral de 1-1 van Stijn Spierings zal nog vaak besproken worden.



Het was een bizar moment, vanmiddag op de Krommedijk. Sparta leidde met 0-1 in de slotfase toen Spierings voor een van de opmerkelijkste gebeurtenissen ooit zorgde in de play-offs. Van zo'n veertig meter afstand verschalkte hij zijn eigen keeper Roy Kortsmit. Daarna zorgde Robert Mühren alsnog voor de bevrijdende 1-2 voor Sparta.



Het zijn van de onvermijdelijke gevaren voor een ploeg die op papier meer kwaliteit bezit dan de tegenstander: onderschatting. Vandaar dat Sparta-coach Dick Advocaat de 4-0 zege van FC Emmen op NEC vanmiddag onherroepelijk nog eens zal aangehaald hebben in de kleedkamer, voorafgaand aan het duel met FC Dordrecht.



Feit was in elk geval dat de nummer zeventien van de eredivisie zich een ideale start verschafte in de play-offs. Uit een prachtige aanval, met daarin een hoofdrol voor Fred Friday, zorgde Loris Brogno op aangeven van Robert Mühren voor de 0-1 op de volgepakte en sfeervolle Krommedijk.



Sparta had in die fase amper iets te vrezen van FC Dordrecht. De Spangenaren mochten zich aanrekenen dat ze niet verder kwamen dan 0-1 in de eerste helft. Onder meer Stijn Spierings had twee mogelijkheden om de score te verdubbelen.