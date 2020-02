Sparta bevrijd van uitcomplex tegen RKC

Sparta heeft vanavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd om rechtstreekse handhaving in de eredivisie. In een carnavalesk Waalwijk won de ploeg van Henk Fraser met 0-1 van RKC. Daardoor komt degradatie nu wel heel dichtbij voor de Brabantse club.

Door Dennis van Bergen

Met een wat onwezenlijke blik op zijn gelaat laat de Israëlische Sparta-doelman Ariel Harush zijn ogen nog eens langs de tribunes van het Mandemakers Stadion glijden, vrijdagavond laat. Nog eventjes en hier in Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval heet, wordt weer vrolijk gezongen over bloemetjesgordijnen en paarden in de gang. Nu, kort voor het laatste fluitsignaal tijdens RKC – Sparta, viert de keeper alvast zijn eigen privéfeestje. Eindelijk mag zijn ploeg weer eens drie punten bijschrijven na een wedstrijd buiten het eigen Kasteel, 0-1.

Carnavalsoutfits

Volledig scherm Van der Venne in het carnavals-shirt van RKC. © BSR Agency Het moet even wennen zijn geweest voor Harush, opgegroeid in Jeruzalem, op een frisse vrijdagavond voetballen in een stadion waar de klanken van zanger Lamme Frans in de rust door de speakers weerklinken. En dat tegen een elftal waarin de spelers zich voortbewegen in carnavalspakjes. Gedrukte confettisnippers bedekken de RKC-shirts. En in de kragen is de gebruikelijke slogan, ‘Strijd, passie, trots’, vervangen door een wat passerende variant: ‘Strijd, passie, dorst’. Een ‘ludieke actie’ noemen ze het in Waalwijk, het optreden tegen Sparta in afwijkende tenues. ‘Passend bij de clubcultuur’.

Uitcomplex

Wat ook wennen is voor Harush, is het gemak waarmee Sparta voor rust de toon zet. Sinds augustus, toen bij ADO Den Haag met 1-2 werd gewonnen, nam de ploeg van Henk Fraser buiten het eigen Kasteel nergens meer een overwinning mee in de competitie. De laatste zes duels op vreemd terrein gingen zelfs allemaal verloren. Hoe anders is het in Waalwijk, waar de fris spelende Spangenaren in de eerste 45 minuten even zo lang heersen. Deroy Duarte, eindelijk weer eens beloond met een basisplek, is van dichtbij gevaarlijk. Zijn broer Laros Duarte is eenmaal dichtbij. En ook Mohamed Rayhi (schot over) en Abdou Harroui (krachteloze inzet) zorgen voor gevaar. Slechts Patrick Joosten weet te scoren. Op aangeven van Deroy Duarte tekent hij voor de 0-1.

Volledig scherm Quasten probeert Harroui te achterhalen. © BSR Agency De spelers van Fred Grim? Ze staan erbij en kijken er naar in hun kleurige kloffies. De verkleedactie van RKC is overigens niet helemaal uniek. De spelers van het Duitse Mainz trokken tijdens carnaval al eens een speciaal tricot aan, zoals ze bij 1860 München traditioneel een afwijkende outfit hadden tijdens het Oktoberfest. Wel redelijk bijzonder is het dat de Waalwijkers tijdens de openingsavond van carnaval thuis mogen spelen van de lokale driehoek.

Hoop

En daarin bewijzen ze in de tweede helft tegen Sparta dat de hoop op lijfsbehoud nog niet helemaal verloren is, ook al is die hoop misschien wel tegen beter weten. Feit is dat de elf van Grim de Rotterdamse club nu wél partij bieden en een enkele maal zelfs gevaarlijk dichtbij de gelijkmaker komen. De stand blijft echter ongewijzigd.

Tegen de klok van tien uur is het als het werk erop zit voor de spelers van RKC en Sparta. Hoe anders is dat voor de man in kikkerpak op de tribune. Verlekkerd loopt hij dan naar clubcafé De Fietsenstalling, pal onder zijn vak. Voor hem gaat de avond nu pas echt beginnen.