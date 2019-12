Sparta bezorgt medekoploper AZ rampzalige avond op Kasteel

Door Dennis van Bergen



De Sparta-supporters klapten hun handen nog maar eens stuk, direct na afloop van de wedstrijd tegen AZ, waarin de emoties negentig minuten lang op en neer waren gegolfd. Hoe anders was de stemming in het kamp van de mede-eredivisiekoploper. Dankzij de 3-0-eindstand op Spangen weten ze in Alkmaar dat Ajax morgen weer een gaatje kan slaan.

Het was een wonderlijke avond in Rotterdam-West. Dat begon al voor de aftrap, toen op waardige wijze werd stilgestaan bij de dood van Jules Deelder, die afgelopen donderdag op 75-jarige leeftijd overleed. En dat wonder kreeg gedurende de wedstrijd steeds meer cachet. Vooraf wisten ze op Het Kasteel dat de kans op een overwinning tegen AZ klein zou zijn. Zo’n scenario, beseften ze in Spangen, zou alleen realistisch zijn wanneer alles mee zou zitten.

Rood Bizot

Maar uitgerekend vanavond, toen de vlaggen halfstok hingen ter ere aan de Nachtburgemeester, zat alles mee voor de ploeg van Henk Fraser. Amper vijf minuten oud was de wedstrijd, toen AZ al met tien man kwam te staan. Dat gebeurde nadat doelman Marco Bizot van de Alkmaarders de doorgebroken Sparta-aanvaller Ragnar Ache neerhaalde en terecht met rood naar de kant werd gestuurd door arbiter Kevin Blom.



Wat volgde was een wedstrijd waarin Sparta zich lange tijd AZ moet hebben gewaand. Opgezweept door Adil Auassar, die met een fantastische knal in de kruising voor de 1-0 zorgde, voetbalden de Spangenaren zoals ze dat in Alkmaar gewoonlijk doen. Dominant, gedurfd en met drang naar voren. Feilloos vormgegeven door de 2-0 van Bryan Smeets na voorbereidend werk van Ache.

Volledig scherm Marco Bizot krijgt rood. © foto: Carla Vos

En hoewel AZ in het vervolg nog wel even aanzette, was de wedstrijd daarmee gespeeld. Uit een wat makkelijk toegekende penalty (AZ-verdediger Jordy Clasie haalde Smeets neer) bracht Halil Dervisoglu -die per 1 januari onder contract staat bij Brentford- uiteindelijk nog de 3-0 op het bord.



Een mooier eerbetoon had het niet kunnen zijn voor Jules Deelder, die door zijn vader eerder lid van Sparta werd gemaakt dan dat hij ingeschreven werd in de burgerlijke stand van Rotterdam. Vandaar het spandoek in de 75ste minuut, speciaal voor de overleden dichter. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij.