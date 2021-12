Sparta bij overwinning naast RKC Waalwijk

VIDEO Zo zingt Radio 538-dj en PEC-fan Wietze de Jager uit Zwolle het clublied van aartsri­vaal Go Ahead Eagles

Om 10.000 euro op te halen voor Missie 538 zong radio-dj en PEC-fan Wietze de Jager (32) donderdag in zijn tuin in Zwolle, in het shirt van Go Ahead Eagles, uit volle borst het clublied van de aartsrivaal uit Deventer. ,,Ik heb er nog buikpijn van”, aldus De Jager die werd uitgedaagd door co-host Klaas van der Eerden.

