Sparta bijt zich stuk op stuntploeg FC Groningen

Over het niveau van de eredivisie wordt nog weleens schamper gedaan. Maar als Sparta en FC Groningen zaterdag één ding bewezen, is het wel dat er op momenten best nog wel te genieten valt. De 1-2 namens de ploeg van Danny Buijs, waarbij spits Jorgen Strand Larsen een bekeken voorzet van Mo El Hankouri goed afrondde, vormde daarvan een bewijs.

In een leuke, vermakelijke eerste helft bewezen Sparta en FC Groningen al dat ze er niet voor niets zo comfortabel voor staan op de ranglijst. Beide elftallen voetbalden op momenten prima op Het Kasteel, waar de ploeg van Buijs na een kwartier op voorsprong kwam. Verdediger Wessel Dammers scoorde uit een corner. De latere 1-1 van de Spangenaren was van een grotere schoonheid. Na werkelijk uitstekend voorwerk van linksback Mica Pinto en Dirk Abels maakte spits Lennart Thy de terechte gelijkmaker.

Het betekende alweer de achtste treffer van de Duitser. En daarmee scoorde Thy nu, nog niet halverwege het seizoen, al vaker dan de laatste drie topscorers van Sparta in een eredivisieseizoen. Een andere Spartaan, de sterk ingevallen Feyenoord-huurling Wouter Burger, bracht de spanning in de slotfase van de wedstrijd helemaal terug door de 2-3 op het bord te brengen.

Toch gingen de credits na afloop uiteindelijk uit naar FC Groningen en met name Strand Larsen. Met zijn twee doelpunten hielp hij de noordelingen aan drie heel welkome punten in de strijd binnen de subtop van de eredivisie. De Spangenaren? Die zullen na de gelijkwaardige ontmoeting met de noorderlingen het gevoel hebben dat er meer in had gezeten. Al was het maar omdat Sparta kort voor tijd nog tweemaal heel dichtbij een goal was.